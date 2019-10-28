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  • 28.10.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 20:24

'den ve o iller için kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlar geliyor...

Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar merakla takip ediliyor. Meteoroloji son olarak başta olmak üzere pek çok ili yakından ilgilendiren ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu haftanın hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji'den İstanbul ve o iller için kritik uyarı!

Ekim ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde hava sıcakları giderek azalmaya devam ediyor. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Meteoroloji tarafından bu hafta için yayımlanan raporda İstanbul ve birçok il için kritik uyarılar yapıldı. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...

METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN UYARI

Perşembe günü İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Şehirde diğer günler ise bulutlu ve parçalı bulutlu geçecek. Ankara'yı ise salı gününden cuma günüe kadar parçalı bulutlu bir hava bekliyor olacak. İzmir, cuma ve cumartesi günleri sağanak yağışlı geçecek.

İşte 5 günlük rapor...

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