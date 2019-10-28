Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2020 haccı için ön kayıt alınacağını, hac kurasının çekileceğini ve kafilelerin oluşturulacağını anlattı. Bircan, Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye ayrılan hac kotasının artırılmasına yönelik çalışmalara işaret etti. Peki, 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları ne zaman başlıyor? Hac fiyatları ne kadar? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılı hac kayıtlarının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. 2019 yılı hac yolculuğu için ön başvurular 8-14 Aralık 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekimi 28 Aralık 2019 tarihinde yapılmış hak kazananlar kesin kayıt işlemlerini 02-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirmişti.

Buna göre, 2020 hac ön başvurularının ve kura çekiminin 2019 Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor. Resmi olarak başvuru tarihi ve hac fiyatları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.