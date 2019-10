engelli genç kadın, yıllar sonra yürümenin heyecanını yaşadı... Mersinlihayat hikayesiyle yürekleri ısıttı. 35 yaşındaki Buket Durmuş , engelli olarak hayata gözlerini açtı. Kaval kemikleri ve parmakları eksik olduğu için hiç adım atamadı. Ancak o hayata sımsıkı sarıldı. Eğitimini tamamlayıp İngilizce öğretmeni olan Durmuş, gelecek nesillere umut olmaya başladı. Yürümeyi her şeyden çok isteyen Buket, 3 ay önce ameliyat masasına yattı. Bacakları diz altından kesildi, yerine protez bacaklar yapıldı. Genç kadın,atmanın mutluluğunu yaşadı.Fizik tedavisi devam eden Durmuş, bir an önce öğrencilerine dönmek istediğini açıkladı. Mutluluğunu şu sözlerle anlattı: "Protezler takıldığındaAyağınızın yere basması çok güzel bir duygu ve bunun kıymetini bilmeyen insanlar var. Protezleri taktığımda herkes gözyaşına boğuldu ama ben gülümseyerek dışarıya vurdum. Dışarıya kendimi nasıl attığımı hatırlamıyorum. Tarif edilemeyecek bir his. O anı asla unutamayacağım."Bir mucizeyi gerçekleştiren Buket öğretmen, şimdi öğrencilerine kavuşmanın hayalini kuruyor.