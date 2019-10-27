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  • 27.10.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 13:12

'de kaçak göçmen operasyonu

'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 28 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresine gönderildi.

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu

'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Yenice köyünde yaptıkları kontrolde bir minibüsü durdurdu.

Minibüste Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresine gönderildi.

Minibüsün sürücüsü Z.A. gözaltına alındı.

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