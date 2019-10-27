Demir Leydi!

Mühendis İrem Nur Çetiner (24), Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu için inşası süren Kars Lojistik Merkezi'nde çalışıyor. 130 kişilik ekipte tek kadın olarak çalışan başarılı mühendis, "Kadın istedikten sonra her işi yapar" diyor.
- Yaşam
- 27.10.2019
- Gazete
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