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Demir Leydi!

(24), Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis- Demir Yolu için inşası süren 'nde çalışıyor. 130 kişilik ekipte tek kadın olarak çalışan başarılı mühendis, "Kadın istedikten sonra her işi yapar" diyor.

Demir Leydi!
Mühendis İrem Nur Çetiner (24), Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu için inşası süren Lojistik Merkezi'nde çalışıyor. 130 kişilik ekipte tek kadın olarak çalışan başarılı mühendis, "Kadın istedikten sonra her işi yapar" diyor.

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