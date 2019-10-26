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Talas Belediyesi bir ilke daha imza attı... Yaşamın birer parçası olan sokak hayvanları için '' adıyla bir 'Hayvan ' açtı. ''den birisi olarak 'ne kurulan yaklaşık 3 bin m2'lik alana sahip merkezde, tam 500 köpeğe bakılacağı açıklandı.

Pati Köy!
Kayseri Talas Belediyesi bir ilke daha imza attı... Yaşamın birer parçası olan sokak hayvanları için 'Pati Köy' adıyla bir 'Hayvan Rehabilitasyon Merkezi' açtı. '100 Ağartan Projeler'den birisi olarak Zincidere Mahallesi'ne kurulan yaklaşık 3 bin m2'lik alana sahip merkezde, tam 500 köpeğe bakılacağı açıklandı.

MEHMET UZEL

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