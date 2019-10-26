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  • 26.10.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 10:05

Aleyna'nın ölümü kahretmişti! İşte sürücüye verilen ceza

’da, 17 yaşındaki Aleyna’ya çarparak ölümüne neden olan sürücü ’ya, 2 yıl 1 ay hapis verildi. Aleyna'nın organları 8 hastaya can olmuştu.

Ölümü kahretmişti! İşte sürücüye verilen ceza

'daki trafik kazasında 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın ölümüne yol açan sürücü, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya, tutkusuz yargılanan otomobil sürücüsü (19), Aleyna'nın küçük kardeşi Hilal ile baba Şahimerdan Budanır katıldı.

Anne Hülya Cebotaru ise kızının ölümüne neden olan sürücü ile karşılaşmamak için mahkemeye gitmedi. Son savunmanın ardından mahkeme, Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücü Hakan Kara'yı taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına mahkûm etti.

Döşemealtı ilçesinde 16 Ağustos 2017'de Antalya-Burdur karayolundaki tali yoldan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi Aleyna'ya, Hakan Kara idaresindeki otomobil çarpmıştı.

Ağır yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç kızın ailesi, kızlarının vasiyetini yerine getirerek organlarını bağışlamıştı. Aleyna'nın organları 8 hastaya can olmuştu.

Antalya'da, 17 yaşındaki Aleyna'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Hakan Kara'ya, 2 yıl 1 ay hapis verildi.

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