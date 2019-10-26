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  • 26.10.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 18:52

'da ağabeyinin yumruk attığı , öldü

'da, kahvaltı esnasında ekmeğe çikolata sürmek yüzünden tartıştığı ağabeyi O.A.'nın yumrukladığı A. ağlayarak odasına gitti ve kapıyı kilitledi. Odasında fenalaşmasının ardından hastaneye götürülen Sude Naz A. kurtarılamadı.

Ağabeyden öldüren yumruk!

'da tartıştığı ağabeyi O.A.'nın (21) yumrukladığı A. (12) odasında fenalaştı. Hastaneye götürülen Sude Naz A. kurtarılamadı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, oturdukları evin mutfağında O.A. ve kız kardeşi Sude Naz A. (12) 'ekmeğe çikolata sürmek' konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavga dönüşmesinin ardından Sude Naz A., ağabeyine vurarak gözlüğünü yere fırlattı. Sinirlenen O.A., kız kardeşine 3 yumruk attı. Sude Naz A., ağlayarak odasına gitti ve kapısını kilitledi.

KURTARILAMADI
Annesiyle kız kardeşinin odasına giden O.A., yedek anahtarla kapıyı açtı. Yatağın üzerinde baygın vaziyette bulunan Sude Naz A. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sude Naz A.'yı hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Sude Naz A. kurtarılamadı. Olayın ardından polis O.A.'yı gözaltına aldı. Sude Naz A.'nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Diğer yandan O.A.'nın psikolojik sorunları olduğu, tedavi gördüğü öne sürüldü.

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