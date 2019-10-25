Kent merkezinde oturan Güneysu Fen Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Kaan Ö.'den, dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaan Ö.'ye ulaşmaya çalışan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.