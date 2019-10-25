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  • 26.10.2019 00:14
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 00:17

'de kaybolan 'dan çok acı haber! Parkta ölü bulundu

'de, dün sabahtan beri haber alınamayan lise öğrencisi Ö.'nün (16), sahildeki parkta, cansız bedeni bulundu. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Kaan Ö.'nün  ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Kurumu'na gönderilirken, polisin yaptığı incelemeler sonucunda Kaan Ö.'nün intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Kent merkezinde oturan Güneysu Fen Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Kaan Ö.'den, dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaan Ö.'ye ulaşmaya çalışan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

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