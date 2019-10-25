Polisten kaçmaya çalışırken damdan düştü!

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iki kişiyi silahla vurduğu iddia edilen R.G, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Bir evin damından diğerine atlayarak kaçmaya çalışan R.G, evin bahçe kısmına düştü.
Yaralanan şüpheli, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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