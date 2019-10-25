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  • 26.10.2019 03:34
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 03:43

Polisten kaçmaya çalışırken damdan düştü!

'da iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, bir evin damından düştü. Yaralanan şüpheli, olay yerine gelen ambulansla 'ne kaldırıldı.

Polisten kaçmaya çalışırken damdan düştü!

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iki kişiyi silahla vurduğu iddia edilen R.G, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Bir evin damından diğerine atlayarak kaçmaya çalışan R.G, evin bahçe kısmına düştü.

Yaralanan şüpheli, olay yerine gelen ambulansla 'ne kaldırıldı.

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