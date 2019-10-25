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  • 26.10.2019 01:20
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 01:20

'da freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı

'da freni boşalan iş makinesi önce iki otomobile ardından, aydınlatma direğine çarptı. nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı

Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde seyreden Metin D. (35) idaresindeki iş makinesi, rampa aşağı inerken freni boşaldı.

Bunun üzerine iş makinesi, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile ardından da aydınlatma direği ile bir ağaca çarparak durabildi. da can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.



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