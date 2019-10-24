Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.10.2019 16:53
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 16:53

'da vahşet! Dere kenarında bulunan poşetten çıktı...

'ın Saray ilçesinde, dere kenarındaki poşet içerisinde battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, cesedin 2 gün önce bölgeye bırakıldığını belirledi.

Vahşet! Dere kenarında bulunan poşetten çıktı...

Saray'da Kambursöğüt mevkisindeki dere kenarında bulunan ormanlık alanda, bu sabah, seyyar satıcılar, bir poşet bulup açtı. Poşetten, battaniyeye sarılı, göbek bağı üzerinde, bebek cesedi çıktı.

2 GÜN ÖNCE BIRAKILMIŞ
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, cesedin 2 gün önce bölgeye bırakıldığını belirledi. Bebeğin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İfadesine başvurulan seyyar satıcılar, poşeti dün gördüklerini, bu sabah da merak edip açtıklarını anlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Jandarma, bebeğin annesini ve poşet içinde cesedi dere yatağına atanı tespit etmek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTekirdağ'da vahşet! Dere kenarında bulunan poşetten çıktı...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri