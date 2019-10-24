Saray'da Kambursöğüt mevkisindeki dere kenarında bulunan ormanlık alanda, bu sabah, seyyar satıcılar, bir poşet bulup açtı. Poşetten, battaniyeye sarılı, göbek bağı üzerinde, bebek cesedi çıktı.

2 GÜN ÖNCE BIRAKILMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, cesedin 2 gün önce bölgeye bırakıldığını belirledi. Bebeğin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İfadesine başvurulan seyyar satıcılar, poşeti dün gördüklerini, bu sabah da merak edip açtıklarını anlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma, bebeğin annesini ve poşet içinde cesedi dere yatağına atanı tespit etmek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.