Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.10.2019 17:40
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 17:43

Son dakika: Şişli'de intihar teşebbüsü

Son dakika haberi... Şişli'de binanın yıkım kararının ardından kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia eden kadının eylem devam ediyor.

'da 'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki in ardından hakkında yıkım kararı verilen ve boşaltılan 9 katlı binanın 8'nci katında oturan kadın kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia ederek cama çıkıp, eylem yaptı. 26 Eylül de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Şişli, İzzetpaşa Mahallesi Pırlanta Sokakta bulunan 9 katlı binada hasar oluştu. Mühürlenerek boşaltılan binaya yıkım kararı çıktı.

CAMA ÇIKARAK EYLEM YAPTI
8'inci katta oturan bina sakinlerinden Nimet O. mühürlü binaya girerek kendilerine kalacak yer gösterilmediği ve yardım yapılmadığını iddia edip, cama çakarak eylem yaptı. Yetkililerin olay yerine gelmesini isteyen kadın 3 saattir eylemine devam ediyor. Polis olay yerinde şerit çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri de şişme branda açarak önlem aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: İstanbul Şişli'de intihar teşebbüsü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri