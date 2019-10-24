24 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 milyon 500 liralık ikramiye geçen hafta...

17 Ekim Perşembe günü yapılan çekilişlerde 13 milyon 500 bin liralık ikramiyeyi Burdur'un Bucak ilçesindeki bir talihli kazandı. Büyük ikramiyenin Burdur'a gitmesinin ardından gözler 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki, 24 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın sonuçları...

24 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 1 - 4 - 11 - 15 - 17 - 31