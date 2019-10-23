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  • 23.10.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 11:34

8. yılında! ne zaman oldu, kaç saniye sürdü?

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen nin üstünden 8 yıl geçti. Depremde hayatını kaybedenler depremin 8. yılında anılıyor. 604 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 262 enkazın oluştuğu 7,2 büyüklüğündeki depremin izleri, yapılan yatırımlarla silindi. Peki, ? ? İşte tarihi ve saati...

Van depremi ne zaman oldu?

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen ve merkezi Van'ın Tabanlı köyü olan 7,2 büyüklüğündeki Van depreminde yüzlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi yaralanmıştı. Deprem sonrası yapılan çalışmalar sonucu, 252 vatandaş enkazdan sağ kurtarıldı. Depremin 8. yılında hayatını kaybeden vatandaşlar anılıyor. Peki, Van depremi ne zaman oldu? Van depremi kaç saniye sürdü? İşte 23 Ekim Van depremi tarihi ve saati...

VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

7,2 büyüklüğündeki Van depremi 23 Ekim 2011 tarihinde saat 13.41'de meydana geldi. 604 kişinin hayatını kaybettiği 4 bin 152 kişinin yaralandığı deprem 25 saniye sürdü. Depremin merkez üssü Tabanlı köyüdür.

DEPREMDEN SONRA YENİ BİR VAN İNŞA EDİLDİ

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 8 yıllık sürede yapılan yatırımlarla adeta yeni bir şehir kuruldu.

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