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  • 23.10.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 09:53

'ta : 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'ta bir evde çıkan da dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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