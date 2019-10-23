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  • 23.10.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 16:58

'de 13 yaşındaki kıza a 15 yıl hapis! 67 yaşındaki sapığın sözleri kan dondurdu

'de E.Z.G. (13) isimli kız çocuğunu otomobiliyle dağlık alana götürüp, da bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hacı Ahmet Ç. (67), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sapığın, "Aramızda husumet yoktu. İftira attığını düşünüyorum. Arabam eski modeldi. Merkezi kilit sistemi yoktu. İsterse rahatça inebilirdi" sözleri adeta kan dondurdu.

Kayseri'deki iğrenç olaya hapis cezası

Geçen Temmuz ayında meydana gelen olayda, Hacı Ahmet Y., cep telefonunu kullanan mahalleden tanıdığı E.Z.G.'yi, otomobiline bindirerek, dağlık alana götürüp, da bulundu. Kızın durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hacı Ahmet Ç., tutuklandı.

'ARABAM ESKİ MODELDİ, RAHATÇA İNEBİLİRDİ'
5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından yargılanan Hacı Ahmet Ç., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık, "Aramızda husumet yoktu. İftira attığını düşünüyorum. Arabam eski modeldi. Merkezi kilit sistemi yoktu. İsterse rahatça inebilirdi" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hacı Ahmet Ç.'ye, 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası verirken, indirim uygulamadı.

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