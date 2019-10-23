29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil konusu da gündeme geldi. Cumhuriyet'in 96încı yılı, 29 Ekim'de yapılacak etkinlik ve organizasonlarla kutlanacak. Peki, 29 Ekim tatili ne zaman başlayacak? 29 Ekim kaç gün tatil olacak? 28 Ekim yarım gün tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

29 EKİM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca vatandaş, 28 Ekim'de tatil olup olmayacağını araştırıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.

29 Ekim tatilinin kaç gün yapılacağı ise en çok merak edilenler arasında. 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise yarım gün olarak tatil yapılıyor. Hafta sonu tatili ile birleştirildiğinde 28 Ekim'de tam gün sayılırsa 4 gün tatil yapılabilecek. Ancak, konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.