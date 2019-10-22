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Prof. Dr. : kaçakçıları destekliyor

Prof. Dr. , "Bu kaçak kazılara hazine arayıcıları kadar maalesef başta olmak üzere Batı ülkeleri de birtakım müzeler, koleksiyonerler de destek olmakta. 'de en büyük milli spor, hazine arayıcılığıdır" dedi.

‘ABD kaçakçıları destekliyor’
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Uşak'ın en fazla kaçak kazının yapıldığı bölge olduğunu belirterek, "Bu kaçak kazılara hazine arayıcıları kadar maalesef başta olmak üzere Batı ülkeleri de birtakım müzeler, koleksiyonerler de destek olmakta. 'de en büyük milli spor, hazine arayıcılığıdır" dedi.

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