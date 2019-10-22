Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Uşak'ın en fazla kaçak kazının yapıldığı bölge olduğunu belirterek, "Bu kaçak kazılara hazine arayıcıları kadar maalesef ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri de birtakım müzeler, koleksiyonerler de destek olmakta. Maalesef Türkiye'de en büyük milli spor, hazine arayıcılığıdır" dedi.
- Yaşam
- 22.10.2019
- Gazete
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