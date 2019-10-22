Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları havaların soğumasıyla birlikte merak ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekilirken vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olması istendi.

METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.