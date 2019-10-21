Olay, bugün sabah saatlerinde Pendik Yenişehir'de bulunan lüks sitedeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin eşini silahla vurup intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden(38) ve Aytaç Durak(40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu.