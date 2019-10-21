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  • 21.10.2019 19:23
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 19:30

Pendik'te dehşet evi: Karısını öldürüp etti

Pendik'teki evlerinde bir kocanın, silahla ateş ederek karısını öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş edip ettiği iddia edildi. Genç çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Pendik Yenişehir'de bulunan lüks sitedeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin eşini silahla vurup intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden(38) ve Aytaç Durak(40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu.

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