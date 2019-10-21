Kastamonu'da yaşayan Hülya Balcı, örnek bir davranışa imza attı... Genç kadın, birikimleri ve çektiği kredi ile "Patiköy" adını verdiği hayvan bakım merkezinde yardıma muhtaç canlılara kucak açtı. 36 köpeğe evladı gibi bakan Balcı, "Onlar burada çok mutlu, ben de onlarla çok mutluyum. Kaloriferli, doğal gazlı evden buraya gelmek kolay değil ama ben onlar için her şeye katlanırım. Hayatımı onlara adadım. Onların mutluluğu benim mutluluğum" diye konuştu.
- Yaşam
- 21.10.2019
- Gazete
Bir insanlık haberi! Hayvanlar için kredi çekip borca girdi
Kastamonu'da yaşayan Hülya Balcı, örnek bir davranışa imza attı... Genç kadın, birikimleri ve çektiği kredi ile "Patiköy" adını verdiği hayvan bakım merkezinde yardıma muhtaç canlılara kucak açtı.
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