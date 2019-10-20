İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Fatih ilçesinde gerçekleştirilecek olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" tören kutlamaları ile ilgili bazı tedbirler alındı. Kutlamaların yapılacağı yollar, prova nedeniyle sabah saatlerinde kapatıldı. Kapatılan yollarda trafik ekipleri, gelen sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.