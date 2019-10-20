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  • 20.10.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 10:05

’da bu yollar trafiğe kapatıldı | İstanbul

’da ’’ tören kutlamaları için alınan tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollardan geçmeye çalışan sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Peki İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı? İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar için alternatif güzergahlar neler? İşte detaylar...


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Fatih ilçesinde gerçekleştirilecek olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" tören kutlamaları ile ilgili bazı tedbirler alındı. Kutlamaların yapılacağı yollar, prova nedeniyle sabah saatlerinde kapatıldı. Kapatılan yollarda trafik ekipleri, gelen sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

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