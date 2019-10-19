Son dönemlerde hava sıcaklarında belirgin değişikler yaşanmaya başladı. Ekim ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılar vatandaşlar tarafından inceleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN O BÖLGELER İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.