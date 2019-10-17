Ünlü top model Christine Ilieva, ülkesi Bulgaristan'da büyük bir trafik kazası geçirdi. Sağ bacağı, uyluğu ve kalçasında ağır hasar meydana geldi. Doktorlar, "Bacağını kurtaramayız" dedi. Hastanede enfeksiyon da kapan genç manken, tedavi için ambulans helikopterle Türkiye'ye getirildi.
Ülkesinde 'kesilmesi gerekiyor' denilen bacağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler'in gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası iyileşti...
Ülkesinde 'kesilmesi gerekiyor' denilen bacağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler'in gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası iyileşti...
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