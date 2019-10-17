Bugünkü
Takvim

Yürü be Christine! Ünlü top model şifayı 'de buldu...

Türk,ye'nin ilk kadavradan kıkırdak nakli yapılan hastası olan Ilieva, “Bacağımı kaybedeceğimi söylediklerinde ümidini yitirdim. ’de ise asla vazgeçmemem gerektiğini öğrendim” dedi.

Yürü be Christine
Ünlü top model Christine Ilieva, ülkesi Bulgaristan'da büyük bir trafik kazası geçirdi. Sağ bacağı, uyluğu ve kalçasında ağır hasar meydana geldi. Doktorlar, "Bacağını kurtaramayız" dedi. Hastanede enfeksiyon da kapan genç manken, tedavi için ambulans helikopterle 'ye getirildi.



Ülkesinde 'kesilmesi gerekiyor' denilen bacağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler'in gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası iyileşti...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYürü be Christine! Ünlü top model Christine Ilieva şifayı Türkiye'de buldu...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri