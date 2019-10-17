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  • 17.10.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 22:02

MPİ 17 Ekim Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 10 milyon 203 bin lira 4. kez devretmişti...

Geçen hafta perşembe günü yapılan çekilişlerin ardından Loto'da yaklaşık 10 milyon 203 bin liralık ikramiye 4. kez devretti. 4. devir işleminin ardından büyük ikramiye de artmış oldu. Bugün bayilerden oynayan vatandaşlar şimdi büyük bir heyecanla nı bekliyor. Peki, bu hafta hangi şanslı numaralar kazandı? İşte haftanın beklenen sonuçları...

17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Süper Loto çekiliş sonuçları bayilerden büyük ikramiyeyi kazanmak için loto oynayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda arama motorlarında vatandaşlar MPİ 17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte merakla beklenen sonuçlar...

17 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 5 - 8 - 11 - 20 - 23 - 24

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