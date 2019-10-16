Seda Nur Şen (24), Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Türk Hava Yolları Sınavı'na girdi. Sınavı kazandıktan sonra babası Kadir Şen'e, "Artık ben çalışacağım. Sen emekli ol. Köyümüze bir lavanta bahçesi kuralım" dedi. Bunun üzerine baba Şen, Konya'nın Seydişehir İçesi'ndeki 5 dönümlük arazisine lavanta dikti. Ancak Seda, Temmuz 2018'de Antalya'da kaza geçirdi.
UMUTLARI YEŞERTTİ
Kamyonetin çarpması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye sevk edildi. 40 gün yoğun bakımda ölüm-kalım savaşı verdi. Baba Şen de 'kokusunu alır' umuduyla bahçesinde büyüyen lavantaları demetler halinde hastaneye getirdi.
"Yaşaması mucize" denilen Seda ise kazadan 4 ay sonra konuşmaya, 7 ay sonra da yürümeye başlayarak hayata yeniden "Merhaba" dedi. Genç kız, babasının "Seda" adını verdiği lavanta bahçesine gitti. Babasına sarılıp ağlayan Seda, "Bizimkisi lavanta kokulu bir baba-kız hikayesi" dedi.
Seda, hayalini kurduğu lavanta bahçesini görünce babasının boynuna sarıldı.
UMUTLARI YEŞERTTİ
Kamyonetin çarpması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye sevk edildi. 40 gün yoğun bakımda ölüm-kalım savaşı verdi. Baba Şen de 'kokusunu alır' umuduyla bahçesinde büyüyen lavantaları demetler halinde hastaneye getirdi.
"Yaşaması mucize" denilen Seda ise kazadan 4 ay sonra konuşmaya, 7 ay sonra da yürümeye başlayarak hayata yeniden "Merhaba" dedi. Genç kız, babasının "Seda" adını verdiği lavanta bahçesine gitti. Babasına sarılıp ağlayan Seda, "Bizimkisi lavanta kokulu bir baba-kız hikayesi" dedi.
Seda, hayalini kurduğu lavanta bahçesini görünce babasının boynuna sarıldı.
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