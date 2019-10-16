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Lavanta kokulu bir baba kız hikayesi

Mühendis Seda, geçirdi. Komaya girdi. Yaşaması mucizeydi. ise kızı çok sevdiği için oluşturduğu lavanta bahçesiyle umutları yeşertti. 40 gün komada kalan, 4 ay sonra konuşmaya, 7 ay sonra da yürümeye başlayan , ölümü teğet geçti. Mucizenin adı ise baba kız arasındaki lavanta kokulu sevgiydi.

'Love'nta
Seda Nur Şen (24), Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Türk Hava Yolları Sınavı'na girdi. Sınavı ndıktan sonra babası Kadir Şen'e, "Artık ben çalışacağım. Sen emekli ol. Köyümüze bir lavanta bahçesi kuralım" dedi. Bunun üzerine , 'nın Seydişehir İçesi'ndeki 5 dönümlük arazisine lavanta dikti. Ancak Seda, Temmuz 2018'de 'da kaza geçirdi.

UMUTLARI YEŞERTTİ
Kamyonetin çarpması sonucu yaralanan , hastaneye sevk edildi. 40 gün yoğun bakımda ölüm-kalım savaşı verdi. Baba Şen de 'kokusunu alır' umuduyla bahçesinde büyüyen lavantaları demetler halinde hastaneye getirdi.



"Yaşaması mucize" denilen Seda ise kazadan 4 ay sonra konuşmaya, 7 ay sonra da yürümeye başlayarak hayata yeniden "Merhaba" dedi. Genç kız, babasının "Seda" adını verdiği lavanta bahçesine gitti. Babasına sarılıp ağlayan Seda, "Bizimkisi lavanta kokulu bir hikayesi" dedi.



Seda, hayalini kurduğu lavanta bahçesini görünce babasının boynuna sarıldı.

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