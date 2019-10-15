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  • 15.10.2019 22:16
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 22:28

'den 7 il için uyarı! ? İşte 16 Ekim Çarşamba hava durumu raporu...

Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Bu nedenle Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edilirken 7 il için uyarı geldi. Yapılan son uyarıya göre ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, ? İşte 16 Ekim Çarşamba hava durumu raporu...

Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar özellikle şu günlerde vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji yarına ilişkin beklenen hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıkladı. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 16 Ekim Çarşamba hava durumu...

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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