Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar özellikle şu günlerde vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji yarına ilişkin beklenen hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıkladı. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 16 Ekim Çarşamba hava durumu...

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.