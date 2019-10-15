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  • 15.10.2019 23:40
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 23:40

'de : 3 yaralı

'de silahlı iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin delil toplama çalışmaları sürerken, bölge güvenlik şeridiyle kontrol altına alındı.

Güngören'de silahlı kavga: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Zeynep Kamil Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Olayda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayda çevredeki kıraathane ve taksi durağına da kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin delil toplama çalışmaları sürerken, bölge güvenlik şeridiyle kontrol altına alındı.


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