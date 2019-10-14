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  • 14.10.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 22:44

16 yaşındaki çocuğun ında 5 kişi daha tutuklandı

’nin Karamürsel ilçesinde, R.G.’ye (16) da bulunan 11 kişinin tutuklanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı. Tutuklananlardan bedensel engelli kişinin, R.G. ile para karşılığı birlikte olması için tutuklanan diğer şüpheliler tarafından getirildiği öğrenildi. 4 Ekim günü olaya tepki gösteren vatandaşların toplanması üzerine polis ekipleri, adliyenin önünde geniş güvenlik önlemleri almıştı.

İlçe ayağa kalkmıştı... Kan donduran detaylar

Karamürsel'de, R.G.'nin (16) a uğradığı ve başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine, bir mahalleli durumu polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi.

Polis ekipleri, R.G.'yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. Burada ifadesi alınan R.G. yaşadıklarını anlattı.

KIZ ÇOCUĞU İFADE VERDİ
R.G. ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ardından birlikte yaşamaya başladığı E.C.nin (18), kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini ve 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını söyledi.

R.G. koruma altına alınırken, soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 12 kişi, 4 Eylül günü, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 1 kişi serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklandı.

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