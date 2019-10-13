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  • 13.10.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 20:04

Fatih'te çocuğa taciz

Fatih'te bir kişinin kız çocuğunu taciz ettiği . Polis linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araçla olay yerinden götürdü.

Çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

Olay, Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. 40 yaşlarında bir kişinin, mahallede oyun oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği .

Şüphelinin bulunduğu apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri eve girmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araca alarak olay yerinden götürdü. Mahalle sakinleri zırhlı aracın geçişi sırasında taş attı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgulaması sürüyor.

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