Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. Çarşamba günü yapılan çekilişlerin ardından 6. kez 10 milyon 972 bin ikramiye bugüne devretti. Bayilerde Sayısal Loto oynayanlar şimdi heyecanla 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını bekliyor. Haftanın sonuçları bugün saat 21.45'te Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı çekilişlerin ardından belli oldu. Peki, 12 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı?

12 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 5 - 6 - 21 - 27 - 37 - 46