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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 21:17

MPİ 12 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye tutarı 17 milyon lira...

Bugün bayilerden oynayan on binlerce kişi sonuçları beklemeye başladı. Bu hafta çarşamba günü yapılan çekilişte 6. kez 10 milyon 972 bin ikramiye bugüne devretti. Büyük ikramiye tutarının artmasıyla birlikte merak konusu oldu. Binlerce kişinin merakla beklediği MPİ 12 Ekim açıklandı. İşte haftanın ...

12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. Çarşamba günü yapılan çekilişlerin ardından 6. kez 10 milyon 972 bin ikramiye bugüne devretti. Bayilerde Sayısal Loto oynayanlar şimdi heyecanla 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını bekliyor. Haftanın sonuçları bugün saat 21.45'te Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı çekilişlerin ardından belli oldu. Peki, 12 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı?

12 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 5 - 6 - 21 - 27 - 37 - 46

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