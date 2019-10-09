Bugünkü
Takvim

görevlisi , burs verdi

görevlisi , 'kefenin cebi yok' diyerek maaşının 400 TL'sini ayırdı. Yılmaz, " defter için neler çektiğimi biliyorum. beni tanıyor ama bursu bilmiyorlar. oldukça devam ettireceğim." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTemizlik görevlisi alın terini iyiliğe kattı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri