Temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz, alın terini iyiliğe kattı 'kefenin cebi yok' diyerek maaşının 400 TL'sini ihtiyaç sahibi öğrencilere ayırdı.
Zonguldaklı Abdurrahman Yılmaz, belediyede işe girdi. Maaşı 2 bin 400 TL'ydi.
400 lirayı iki ilkokul öğrencisine burs olarak verdi:
Küçükken defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor ama bursu bilmiyorlar. Durumum oldukça devam ettireceğim.
Zonguldaklı Abdurrahman Yılmaz, belediyede işe girdi. Maaşı 2 bin 400 TL'ydi.
400 lirayı iki ilkokul öğrencisine burs olarak verdi:
Küçükken defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor ama bursu bilmiyorlar. Durumum oldukça devam ettireceğim.
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