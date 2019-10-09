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Olmaz olsun böyle 'baba'! 19 yaşındaki , babası tarafından öldüresiye dövüldü

19 yaşındaki , babası tarafından öldüresiye dövüldü. Yürekleri dağlayan görüntüler, inifiale yol açtı. bakanlığı, devreye girdi.


İstanbul Taksim'de öz babası tarafından öldüresiye dövülen 'nın görüntüleri büyük infiale neden oldu. Görüntüleri yüzde 87 engelli annesinin hasta yatağında çektiğini söyleyen genç kız, "Babamın aldığı uzaklaştırma cezası önümüzdeki hafta içerisinde sona erecek. Annem, kız kardeşim ve ben çok korkuyoruz. Bu zulüm artık son bulsun. Yardım bekliyoruz" dedi. İsmi öğrenilmeyen kişinin kızını taciz ettiği de ileri sürüldü.

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz" dedi.

Twitter;

Bu adamı lütfen bana verin...

Bu aşağılık adam baba değil

Artık idam istiyoruz

Bu görüntülerden sonra yaşamaktan utandım

Bu tür yaratıklardan tiksiniyorum

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