Bugünkü
Takvim

'nin 'ndeki 2 metre genişliğindeki 8 katlı bina, görenleri şaşkına çevirdi!

İzmit’te 2 metre genişliğindeki 8 katlı bina, görenleri şaşırttı. Hafif bir rüzgarda bile yıkılacakmış gibi duran apartman, korku saçtı. Sıra dışı yapı, tam 38 yıllıktı!

İnce iş!
İstanbul'da 26 Eylül'de yaşanan 5.8'lik , çarpık yapılaşmayı bir kez daha gündeme getirdi. 'nin 'nde bulunan bir bina ise adeta sözün bittiği yerdi! Biri 3, diğeri 2 katlı 2 yapı arasında yükselen 8 katlı bir binanın genişliği sadece 2 metreydi. Arkaya doğru uzayan binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu, 2 metre genişliğinde yükselen diğer cephesinde ise koridor ile mutfağın yer aldığı öğrenildi.

ARSAYI DEĞERLENDİRMİŞLER
38 yıl önce yapıldığı öğrenilen bina, görenleri şaşkına çevirdi. Bina sahiplerinin arsayı değerlendirmek için böyle bir plan çizdikleri bildirildi. Arkaya doğru uzun olan fakat sadece 2 metre genişliğinde olan binanın bırakın depreme, fırtınaya bile dayanması mucize olarak değerlendirildi. Çevre sakinleri ise binanın korkutucu olduğunu söyledi.



Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtiliyor. Mimarisiyle şaşırtan bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKocaeli'nin İzmit İlçesi'ndeki 2 metre genişliğindeki 8 katlı bina, görenleri şaşkına çevirdi!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri