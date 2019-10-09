İstanbul'da 26 Eylül'de yaşanan 5.8'lik deprem, çarpık yapılaşmayı bir kez daha gündeme getirdi. Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde bulunan bir bina ise adeta sözün bittiği yerdi! Biri 3, diğeri 2 katlı 2 yapı arasında yükselen 8 katlı bir binanın genişliği sadece 2 metreydi. Arkaya doğru uzayan binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu, 2 metre genişliğinde yükselen diğer cephesinde ise koridor ile mutfağın yer aldığı öğrenildi.
ARSAYI DEĞERLENDİRMİŞLER
38 yıl önce yapıldığı öğrenilen bina, görenleri şaşkına çevirdi. Bina sahiplerinin arsayı değerlendirmek için böyle bir plan çizdikleri bildirildi. Arkaya doğru uzun olan fakat sadece 2 metre genişliğinde olan binanın bırakın depreme, fırtınaya bile dayanması mucize olarak değerlendirildi. Çevre sakinleri ise binanın korkutucu olduğunu söyledi.
Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtiliyor. Mimarisiyle şaşırtan bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.
ARSAYI DEĞERLENDİRMİŞLER
38 yıl önce yapıldığı öğrenilen bina, görenleri şaşkına çevirdi. Bina sahiplerinin arsayı değerlendirmek için böyle bir plan çizdikleri bildirildi. Arkaya doğru uzun olan fakat sadece 2 metre genişliğinde olan binanın bırakın depreme, fırtınaya bile dayanması mucize olarak değerlendirildi. Çevre sakinleri ise binanın korkutucu olduğunu söyledi.
Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtiliyor. Mimarisiyle şaşırtan bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.
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