sapığı yakalandı. İğrenç olay dün Kadıköy - Karaköy vapurunda yaşandı. 31 yaşındaki., kadın yolculara bakarak mastürbasyon yaptı. Hukukçu Zeliha Milli , oEmniyet güçleri harekete geçti. Sapık, Kocaeli 'de yakalandı. Rıza E.'nin 'Çocuğun cinsel istismarı ', 'Rahatsız etme' suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Milli ise şunları söyledi: "Kadınlar toplu taşımada , sokakta ve hatta evi gibi birçok yerde tacize uğrayabiliyor. Olayın üzerine gideceğim.Hukukçu Zeliha Milli, görüntülerini paylaştığı sapıktan şikayetçi oldu.









PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRILACAK

ANKARA'DA üniversite öğrencisi Şule Çet (23), geçen yıl 28 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanıyor. Çet psikolojisinin incelenmesi için bilirkişi heyeti talep edildi. Psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak.







KENDİNİ VURDU

İstanbul Üsküdar'da, eski milletvekili Gülseren Topuz ile Prof. Dr. Erkan Topuz'un oğulları Berk Topuz (37), iddiaya göre dün tabanca ile kendisini vurdu. Komşuları, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Kolundan yaralandığı öğrenilen Topuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.







MOTO-TERÖR!

İstanbul trafiğinde motosiklete sırtüstü yatıp ayaklarıyla da gidonu kontrol ederek seyreden genç bir motosiklet sürücüsü hareketleri ile adeta ölüme meydan okudu. Genç, sevgilisiyle kentin en işlek noktalarında araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Genç kızın çığlık çığlığa kaldığı, sürücünün yayaların üstüne motosikleti sürerek "Korktunuz mu?" dediği o anlar kameralara yansıdı.







AĞIR KAYIP

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun 17 madalyası kayboldu. Ailesi savcıya koştu: Bulun!







'SERİ' SONU

ABD'de Samuel Little (79), seri cinayetleri itiraf etti: 93 kadını boğarak öldürdüm. Hepsinin resmini çizdim