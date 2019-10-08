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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 14:52

daki iğrenç olayın faili yakalandı!

’da -Karaköy unda hukukçu ’yi taciz eden 31 yaşındaki Rıza E. Ortak operasyonla ’nin Çayırova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Rıza E.’nin daha önce de benzer bir suçtan kaydı olduğu bildirildi

Vapurdaki iğrenç olayın faili yakalandı!

- Karaköy unda yaşanan iğrenç olayda yeni bir gelişme yaşandı. Hukukçu 'yi vapurda taciz eden 31 yaşındaki Rıza E. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ve Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla 'nin Çayırova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Vapurdaki yaşadığı skandal anları cep telefonu ile görüntüleyen mağdur Zeliha Milli'nin teşhis için emniyete çağrıldığı öğrenilirken Rıza E.'nin daha önce de benzer bir suçtan kaydı olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?
Karaköy-Kadıköy vapurunda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Sapık adam, kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yapmıştı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir kadın yolcu ise görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

Kadıköy-Karaköy vapurunda tacize uğrayan ve bu görüntüleri kaydederek paylaşan hukukçu Zeliha Milli zanlının bulunması için polis ile birlikte çalıştıklarını söyleyerek "Toplu taşımada bunu yapan kişi daha kötüsüne de cesaret edebilir. Bu olayın üzerine gideceğim, o şahsı elbet bulacağız ve gereken cezayı almasını sağlayacağız" demişti.

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