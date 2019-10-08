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Öğrencilerin en mutlu halı

Şırnak Silopi'deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerini mutlu etmek ve motivasyonlarını arttırmak için harekete geçti. Okul girişine kırmızı halı serdi.

Öğrencilerin en mutlu halı
Şırnak Silopi'deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerini mutlu etmek ve motivasyonlarını arttırmak için harekete geçti. Okul girişine kırmızı halı serdi. Öğrencilerini kırmızı halıda karşılayıp, onlara şeker ikram etti. Öğrenciler ise bu sürpriz karşısında çok sevindi. Kaden, "Öğrencilerimizin kendini değerli hissetmesi için bu etkinliği haftanın belirli bir gününde yapacağız" dedi.

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