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  • 08.10.2019 16:09
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 16:13

'da lüks sitede dehşet! Ünlü doktor 'un oğlu yaralandı

Üsküdar'da bulunan bir lüks sitede silah sesleri duyuldu. Olay yerinde bir kişinin başından vurularak ağır yaralandığı bildirildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede yaralanan kişinin eski milletvekili Gülseren Topuz ile ünlü doktor ’un oğlu olduğu öğrenildi.

İstanbul'da lüks sitede dehşet! Ünlü doktorun oğlu yaralandı

Üsküdar'da lüks bir sitede bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin eski milletvekili Gülseren Topuz ile ünlü doktor 'un oğlu olduğu öğrenildi. Berk Topuz, kendisine polis koruması sağlamak amacıyla çalışanları aracılığıyla evine sahte bomba düzenekleri gönderttiği olayda 2011 yılında tutuklanmıştı.

Üsküdar'da bulunan lüks bir sitede saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, iddiaya göre eski milletvekili Gülseren Topuz ile ünlü doktor Erkan Topuz'un oğlu doktor Berk Topuz'u silahla vurulmuş halde buldu. Yaralı şahıs ambulans ile Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


*Erkan Topuz

Öte yandan Berk Topuz 2009 yılında yol verme kavgası sebebiyle Erkan B. isimli şahıs tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Bunun üzerine Topuz, kendisine polis koruması sağlamak için muayenehanesinde çalışan 3 kişi aracılığıyla Üsküdar Nakkaştepe'deki evine 2 adet sahte bomba düzeneği göndertmişti. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, sahte bomba düzeneklerini evine kendisinin gönderttiğini tespit etmiş ve Berk Topuz'u, şoförü Kasım Karabacak ve bir çalışanı ile birlikte gözaltına almıştı. Olay kapsamında gözaltına alınan Topuz ile Karabacak 2011 yılında tutuklanmıştı.

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