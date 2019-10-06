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  • 07.10.2019 00:35
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 00:35

Son dakika: ’da sinir krizi geçiren şahıs, eşi ve kızını öldürdü

’nın Patnos ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, eşi ve kızını silahla vurarak öldürdü. Olayı gören tandaşların haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Korkunç! Sinir krizi geçiren baba dehşet saçtı

Edinilen bilgilere göre olay, Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde akşam saat 18.00 sularında meydana geldi. İkinci evliliğini yapan B.S. (55) adlı şahıs, daha önce ikinci evliliği yaptığı için aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. (50) ile tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında sinir krizi geçiren B.S., belinde taşıdığı silahla eşini vurdu. Daha sonra olay esnasında araya girmeye çalışan ve evli olduğu öğrenilen kızı K.K.'yı da (32) aynı silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.

Olayı gören tandaşların haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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