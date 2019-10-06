İlçeye bağlı Gözene Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında, iki hektar zeytinlik alan zarar gördü.
Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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