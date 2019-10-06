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  • 06.10.2019 23:31
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 23:31

'da zeytinlik alanda

'ın Samandağ ilçesinde zeytinlikte çıkan da 2 hektarlık bölge zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da zeytinlik alanda korkutan yangın

İlçeye bağlı Gözene Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, iki hektar zeytinlik alan zarar gördü.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.



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