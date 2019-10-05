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Sürekli ödemeler tazminatı artırır

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Sürekli ödemeler tazminatı artırır
Büyük bir şirkette çalışıyorum. Özel sağlık sigortasımız var. Üstelik tavandan yatırılıyor. Aylık bin 200 lira ödüyorlar. Bir arkadaşım, aylık düzenli olarak yapılan ödemelerin, ayrılırken şirketten alacağım tazminata yansıtılabileceğini söyledi. Bu mümkün mü? Tazminatın özel sağlık sigortası ödemesi ile artar mı?

ının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. ları da her ay düzenli bir şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan dolayı, kıdem tazminatı hesaplamasında bu primler de dikkate alınacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr



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