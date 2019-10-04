Trakya'da etkili olan yağmur ve fırtına, akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Fırtınanın etkiliği olduğu Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde bazı ağaçlar devrildi, çatılardaki kiremitler uçtu.
Trakya'da beklenen yağış başladı! Çatıdaki kiremitler uçtu, ağaçlar devrildi
Trakya'da etkili olan yağmur ve fırtına, akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Fırtınanın etkiliği olduğu Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde bazı ağaçlar devrildi, çatılardaki kiremitler uçtu.
- Mezardan çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi!
- Ölüm nedeni belli oldu
- Fahri sigara denetçisi nasıl olunur?
- Herkes onu kostüm giymiş bir insan zannetti ama... Gerçekler ağızları açık bıraktı
- BİM'de cuma indirimleri neler?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.