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  • 04.10.2019 20:58
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 20:58

Narkotik köpeğinden kurtulmak için otomobile aşırı 'parfüm' sıkmış

'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilin yedek lastiğine zulalanmış 1,5 kilo 'skunk' ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.A.K.'nın (51) olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobile aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi. B.A.K., tutuklandı.

Narkotik köpeğinden kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki...

'den 'a gittiği belirlenen B.A.K. yönetimindeki 34 LH 1826 plakalı kiralık otomobil, Ordu- karayolu Çarşamba ilçesinde durduruldu. Ekiplerin yaptığı aramada otomobilde ele 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araçtaki yoğun parfüm kokusu üzerine şüphelenen polis ekipleri otomobili sanayi sitesine götürdü. Burada detaylı aramadan geçirilen otomobilin yedek lastiğinin içerisinde zula halde 'skunk' olarak tabir edilen 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobilin içerisine aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi. Gözaltına alınan B.A.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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