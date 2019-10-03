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  • 04.10.2019 07:11
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 07:14

'den sonra İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması!

Son dakika uyarıları üst üste geldi. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerinin ardından İstanbul Valiliği de flaş bir uyarı yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un özellikle bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisi altına gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve 'de bugün hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji'den sonra İstanbul Valiliği'nden hava durumu açıklaması

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece satlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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