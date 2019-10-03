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  • 03.10.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 10:36

Hemşireden damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber

'nde geçiren memur çift, kaldırıldıkları devlet hastanesinde görevli hemşire Ayşen P.'nin hakaretlerine maruz kaldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Şoke eden iddia! Hastaya 'geber' dedi

28 Eylül'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: 'na bağlı memur olan Ergin Y ile işe Gizem Y., 'dan kiraladıkları araçla 'nin Demirköy ilçesine geziye gitti. İğneada'ya da gitmek isteyen çift, yaptı. Çift, ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KANIN SİLİNMESİNİ RİCA EDİNCE…'
Kan alınırken kolundan kan damlayan Gizem Y., kanın silinmesini rica edince Ayşen P., "Senin burada uşağın mı var" dedi. "Sen nasıl böyle konuşuyorsun" sözlerine ise hemşire, "Geber" yanıtını verdi. Ergin Y.'nin kendisini 'na şikâyet edeceğini söyleyeceğini duyan hemşire bu kez, "S.ktir lan' sözüyle çıkıştı. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

SABAH

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