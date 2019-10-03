Bursa Gemlik Belediye başkan yardımcısı silahla rehin alındı!

Kadın belediye başkan yardımcısı rehin alındı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Sinan Bingöl, kurusıkı tabanca ile Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü makam odasında rehin aldı. Binadaki bazı kişiler kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bingöl, polisin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu ikna oldu. Gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelinin, kendi isteği ile istifa ettiği, yeniden işe alınmak için böyle bir olay gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Sinan Bingöl
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