Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu isale hattındaki bomba gibi patladı. DSİ ait olan su borusunun patlamasıyla birlikte bazı evleri bodrum katlarını ve bahçeleri su bastı.
Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu isale hattındaki bomba gibi patladı. DSİ ait olan su borusunun patlamasıyla birlikte bazı evleri bodrum katlarını ve bahçeleri su bastı.
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