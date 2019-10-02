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  • 03.10.2019 00:42
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 00:48

Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

'nın ilçesinde hattı patladı. Patlama sonucunda bazı evlerin bahçelerini ve bodrum katlarını su bastı. Muski ve ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu isale hattındaki bomba gibi patladı. DSİ ait olan su borusunun patlamasıyla birlikte bazı evleri bodrum katlarını ve bahçeleri su bastı.

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