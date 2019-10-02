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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 16:16

: Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklık 12 derece birden azalacak

Meteoroloji'den uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı bir havanın etkili olacağı bildirildi. Havanın serinlemesiyle birlikte hava sıcaklıkları da 6 ila 12 derece azalacak.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklık 12 derece birden azalacak

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak. Havanın serinlemesiyle birlikte hava sıcaklıkları da 6 ila 12 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 3 - 9 Ekim arası beklenen yağış ile ilgili şu ifadelere yer verdi:
''Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede(6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor.''

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