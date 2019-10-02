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  • 02.10.2019 23:46
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 23:46

Edremit’te iki aile arasında ! Ölü ve yaralılar var

'in Edremit ilçesinde bir mahallede iki aile arasında çıkan da 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kurşun kovanı buldu.

İki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Çardaktepe mevkiinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallede saat 21.30 sıralarında iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Olayda Hasan Nail Çalgı yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili S.G. isimli kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaralılar Edremit Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Aile yakınları ise olay sonrası hastanelere akın etti. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kurşun kovanı buldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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